Лавров: РФ и Южная Корея по плану "Девяти мостов" доведут товарооборот до $30 млрд в год

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Дальнейшие усилия по продвижению взаимодействия Москвы и Сеула, в частности в рамках программы "Девяти мостов", позволит в обозримой перспективе вывести взаимный товарооборот двух стран до $30 млрд в год. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии закрытия Года взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея.

"Приоритетное внимание уделяем реализации предложенной президентом [Республики Корея] Мун Чжэ Ином концепции "Девяти мостов". Она предусматривает продвижение практического взаимодействия в таких областях, как энергетика, транспорт, судостроение, сельское хозяйство, образование, здравоохранение. Убежден, что дальнейшие последовательные усилия на этих направлениях позволят уже в обозримой перспективе выполнить намеченную нашими президентами цель - довести объем взаимного товарооборота до $30 млрд в год", - сказал он.

По словам Лаврова, между странами активно осуществляется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. "Особо отмечу запуск в последние годы многочисленных совместных проектов в российских регионах Сибири и Дальнего Востока, а также в Арктике", - добавил он.

7 сентября 2017 года на пленарной сессии ВЭФ президент Республики Корея предложил России навести "девять мостов сотрудничества": подготовить и реализовать проекты в таких сферах, как судостроение, развитие портов, использование и развитие Северного морского пути, нефтегазовая сфера, развитие железных дорог, электроэнергетика, создание рабочих групп по различным экономическим вопросам, сельское хозяйство и рыболовство.