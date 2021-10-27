Цены на бензин в России в сентябре снизились на 0,4%

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России в сентябре 2021 года снизились на 0,4% по сравнению с августом 2021 года. При этом производители бензина в сентябре снизили оптовые цены на 2%, сообщается в материалах Росстата.

В то же время с начала года потребительские цены на бензин выросли на 6,2%, тогда как цены производителей подскочили на 33,3%.

Потребительские цены на бензин в сентябре в среднем по России превышали цены производителей в 1,9 раза (в сентябре 2020 года - в 2,2 раза).

За отчетный месяц снижение цен на бензин на 0,5% и более отмечалось в 32 субъектах РФ. Заметнее всего он подешевел в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - на 1,9%. Рост цен на бензин автомобильный наблюдался в 13 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Республике Тыва - на 2,1%, Сахалинской области - на 1,5%, Чеченской Республике - на 1,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный снизились на 0,5% и 0,7% соответственно.

Средние цены за неделю

Средние потребительские цены на бензин в России с 18 по 24 октября выросли на 7 копеек и составили 49,19 рубля за литр.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 7 копеек - до 46,26 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 7 коп. - до 50,06 рубля за литр, стоимость бензина Аи-98 возросла на 8 копеек - до 57,91 рубля за литр.

Дизельное топливо увеличилось в цене на 16 копеек - до 51,02 рубля за литр.