Путин заявил, что потребители в России обеспечены газом по устойчивым ценам

НОВО-ОГАРЕВО, 27 октября. /ТАСС/. Российские потребители полностью обеспечены газом по устойчивым ценам, заявил в среду глава государства Владимир Путин.

"Главное, конечно, для нас - это то, что отечественные потребители - как граждане, так и предприятия ЖКХ, промышленности, других отраслей - полностью обеспечены газом по устойчивым ценам, причем на долгосрочную перспективу", - сказал Путин на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала.

"С учетом наших больших планов по газификации регионов это тоже важно, это тоже один из наших приоритетов", - отметил глава государства.

"Для стабильных поставок газа как внутри страны, так и за рубеж нашим партнерам российский ТЭК реализует долгосрочные планы развития, вводит в строй новые месторождения, газовые провинции, и мы делаем это своевременно", - подчеркнул президент. На совещании он предложил обсудить именно такие проекты, в том числе нацеленные на дальнейшее освоение ресурсной базы полуострова Ямал.