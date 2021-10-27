Ульяновские депутаты продлили действие спецстатуса для достройщиков проблемных домов

УЛЬЯНОВСК, 27 октября. /ТАСС/. Депутаты Ульяновской области продлили срок действия специального статуса застройщиков, взявших на себя достройку проблемных домов, с 3 до 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

"Практика показывает, что в течение трех лет выполнить большой специальный строительный проект невозможно. В связи с этим мы сочли целесообразным увеличить срок действия этого статуса с трех до десяти лет. Рассчитываем, что увеличение срока стимулирует инвесторов-застройщиков активнее выходить на достройку проблемных домов", - приводит пресс-служба слова председателя комитета по промышленности строительству, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству заксобрания региона Дмитрия Грачева.

Застройщикам, взявшим на себя достройку проблемных домов, в Ульяновской области присваивается статус "специального проекта жилищного строительства". Благодаря этому статусу инвестор имеет право на получение от региона земельных участков для строительства площадью от 1 до 12 га без торгов.

В настоящее время в Ульяновской области 29 проблемных домов и 3,4 тыс. обманутых дольщиков.