Производство пива в России в январе - сентябре выросло на 2,2%

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Производство пива, кроме отходов пивоварения, в России в январе - сентябре 2021 года выросло на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 631 млн дал. Об этом говорится в материалах Росстата.

Производство сигарет за этот период выросло на 3,2%, до 183 млрд штук.

По данным статистики, производство пива в сентябре 2021 года выросло на 8,4% по сравнению с показателем за сентябрь 2020 года и снизилось на 19% по сравнению с показателем за август 2021 года, составив 63,7 млн дал. Производство сигарет в сентябре 2021 года снизилось на 5,5% по сравнению с данными за сентябрь 2020 года и на 20,4% по сравнению с данными за июль 2021 года.

Росстат также сообщил, что в сентябре в России было разлито 540 млн полулитров минеральной природной питьевой вод, что на 34,2% выше показателей сентября 2020 года и на 19% ниже показателей августа 2021 года. Питьевой воды, в том числе газированной, разлито 0,7 млрд полулитров, что меньше, чем в сентябре 2020 года на 6%, и на 21,2% меньше, чем в августе 2021 года. "По данным Росалкогольрегулирования, производство водки снизилось по сравнению с сентябрем 2020 года на 0,5%, составив 7,7 млн декалитров, вин - на 20,1% до 2,4 млн декалитров, коньяка - на 12,8%, составив 701 тыс. декалитров", - заключили в ведомстве.