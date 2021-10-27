Объем сбора зерна в России достиг 119 млн тонн

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Объем сбора зерна в России к 27 октября достиг 119 млн тонн. Об этом говорится в материалах Минсельхоза.

"По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 27 октября 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44,1 млн га, намолочено 119 млн тонн зерна", - сообщили в министерстве.

По его данным, в том числе пшеница обмолочена с площади 27,7 млн га, намолочено 77,8 млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,8 млн га, намолочено 18,7 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 1,9 млн га, намолочено 10 млн тонн. Рис обмолочен с площади 151,8 тыс. га, намолочено 1 млн тонн.

Кроме того, сахарная свекла выкопана с площади 840,3 тыс. га, накопано 32,9 млн тонн. Лен-долгунец вытереблен с площади 36,1 тыс. га. Подсолнечник обмолочен с площади 8,7 млн га, намолочено 14 млн тонн. Рапс обмолочен с площади 1,6 млн га, намолочено 2,9 млн тонн.

Как сообщили в министерстве, соя обмолочена с площади 2,6 млн га, намолочено 4,4 млн тонн. Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 259,1 тыс. га, накопано 5,9 млн тонн. Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 158,4 тыс. га, собрано 4,4 млн тонн. Сев озимых культур проведен на площади 17,6 млн га.

Как сообщалось ранее, Минсельхоз России ожидает урожая зерна в 2021 году на уровне 127,4 млн тонн, в том числе пшеницы - 81 млн тонн.