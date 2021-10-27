Производство лекарств в России в сентябре выросло на 11%

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Производство лекарственных препаратов в России в сентябре 2021 года выросло на 11% по сравнению с предыдущим месяцем и достигло 45,4 млрд рублей, следует из данных Росстата.

"Лекарственных препаратов изготовлено на 45,4 млрд рублей, что практически на уровне сентября прошлого года и на 11% больше, чем в августе 2021 года", - говорится в документе.

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в сентябре 2021 года вырос на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 10% по сравнению с августом 2021 года. За девять месяцев 2021 года производство этой продукции увеличилось на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство сывороток и вакцин в сентябре снизилось на 10,3% по сравнению с сентябрем 2020 года и выросло на 0,5% по сравнению с августом 2021 года - до 1,1 млрд доз. Выпуск в ампулах составил 886 тыс. штук, что на 87,8% больше, чем в сентябре 2020 года, и в 3,5 раза больше, чем в августе 2021 года.

По данным Росстата, производство фармацевтических субстанций в сентябре снизилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4,8% - по сравнению с августом 2021 года. В сентябре изготовлено 36,2 т провитаминов, витаминов и их производных - на 36,5% меньше, чем в сентябре прошлого года, но на 43,5% больше, чем в августе 2021 года. Выпуск антибиотиков составил 59,5 т - на 11,7% больше, чем в сентябре 2020 года, и на 5,8% больше, чем в августе 2021 года.

Кроме того, в сентябре было изготовлено 24,2 млн упаковок перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, что на 4,3% больше, чем в сентябре прошлого года, но на 3,2% меньше, чем в августе 2021 года. Клейких перевязочных материалов было произведено 15,2 млн упаковок - на 13,5% меньше, чем в сентябре прошлого года, но на 20,1% больше, чем в августе 2021 года.

Производство оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, выросло в сентябре на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 16,5% - по сравнению с августом 2021 года, до 4,1 млрд рублей. В целом производство сложной электронной продукции медицинского назначения за девять месяцев 2021 года снизилось на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ее выпущено на 22,9 млрд рублей.