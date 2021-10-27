Доходы бюджета Ульяновской области в 2021 году выросли более чем на 1,6 млрд рублей

УЛЬЯНОВСК, 27 октября. /ТАСС/. Доходная часть бюджета Ульяновской области на 2021 год выросла более чем на 1,6 млрд рублей, превысив 77,4 млрд. Большая часть приходится на ассигнования из федерального центра, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Ульяновской области.

"Доходная часть областной казны выросла более чем на 1,6 млрд рублей, общий объем расходов с учетом корректировок составил порядка 85,3 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова и. о. министра финансов региона Натальи Брюхановой.

Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Ульяновской области увеличились на 515 млн рублей, из них дополнительные поступления от НДФЛ составили 308 млн рублей, налога на прибыль организаций - 150 млн рублей, налога на профессиональный доход - более 28,5 млн рублей, налога на добычу полезных ископаемых - 9,3 млн рублей.

"С учетом роста собственных доходов и средств, полученных от мероприятий по повышению эффективности бюджетной политики, а также от экономии по торгам, более 980 млн рублей будет дополнительно направлено на оплату труда бюджетников, социальную защиту, погашение кредиторской задолженности государственных учреждений и другие цели", - уточнили в пресс-службе.

В свою очередь председатель комитета регионального парламента по бюджету и экономической политике Александр Чепухин считает, что большинство дотаций на выравнивание передаются районам, которые развивают эти направления недостаточно активно. "К сожалению, на сегодняшний день методика распределения дотаций не учитывает, насколько успешно тот или иной муниципалитет взаимодействует с бизнесом и укрепляет налогооблагаемую базу. Считаю, что такое положение дел нужно менять, и мы с коллегами непременно займемся этим при работе над бюджетом 2022 года", - приводит пресс-служба слова Чепухина.