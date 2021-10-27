Рост российского промышленного экспорта в 2021 году может превзойти $114,2 млрд

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. По итогам девяти месяцев 2021 года зафиксирован рост российского промышленного экспорта более чем на 13%, до $86,2 млрд.

В 2021 году показатель может превзойти закрепленный в нацпроекте "Международная кооперация и экспорт" ключевой показатель в $114,2 млрд, сообщает Минпромторг со ссылкой на результаты заседания комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина, в котором также приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Это в том числе результат действия комплекса мер поддержки, которые мы оказываем совместно с институтами развития. Ключевой механизм - это поддержка компаний, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности", - подчеркнул Денис Мантуров, выступая на заседании.