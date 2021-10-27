Омская область представила Абрамченко приоритетные проекты на сумму 208 млрд рублей

ОМСК, 27 октября. /ТАСС/. Губернатор Омской области Александр Бурков представил вице-премьеру РФ, куратору Сибирского федерального округа (СФО) Виктории Абрамченко на совещании по вопросу социально-экономического развития субъектов СФО приоритетные региональные проекты с общим объемом инвестиций 208 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В конце августа Абрамченко в ходе рабочей поездки в Омск отметила, что регионы Сибири, на инфраструктурные кредиты которым выделяется до 2024 года 51 млрд рублей, выбрали для финансирования конкретные инвестиционные проекты только на 24% от высвобождаемой за счет программы суммы. Вице-премьер поручила завершить работу по отбору инвестиционных проектов на оставшиеся средства до 1 декабря 2021 года.

"В совещании приняли участие представители профильных федеральных министерств и ведомств. Обсуждались ключевые вопросы, решение которых окажет наибольшее положительное влияние на развитие сибирских территорий. На совещании приоритетные региональные проекты представил губернатор Омской области Александр Бурков. Общий объем инвестиций по ним - 208 млрд рублей, планируется создание 7,5 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

Это проекты создания особой экономической зоны "Авангард" с объемом инвестиций более 25 млрд рублей, строительства комплекса по производству катализаторов нефтепереработки (36 млрд рублей) и фанерного завода с организацией лесозаготовок в северных районах. Также девелоперские компании "Эталон" и "Брусника" планируют построить в Омске более 1 млн 300 тыс. кв. метров жилья. "Общий объем инвестиций - более 110 млрд рублей. Первая закладка камня произойдет уже в этом году. Под жилищную застройку планируется защита заявки на правительственной комиссии в сумме 3,9 млрд рублей для развития транспортной инфраструктуры и приобретения троллейбусов", - цитирует пресс-служба Буркова.

Губернатор также затронул проблемы, решение которых требует вмешательства федерального центра. Это вынос аэропорта из черты города, компенсация затрат на приобретение кормов в животноводстве, поддержка в приобретении крупного рогатого скота, а также расширение поддержки для мелиорации земель и увеличения вносимых минеральных удобрений. Отдельно Бурков выделил строительство Красногорского гидроузла на Иртыше, на завершение первой очереди которого в ближайшие 3 года федеральный бюджет выделит 4,1 млрд рублей.

Глава региона также отметил экологические проблемы Омска, которые поможет решить продолжение программы по обновлению автотранспорта, работающего на газовом топливе. Бурков отметил и необходимость развития электрического транспорта в Омске с использованием инфраструктуры недостроенного метрополитена. Актуальным вопросом для всех приграничных регионов в Сибири остается обустройство пунктов пропуска на госгранице с Казахстаном.