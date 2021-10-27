S&P повысило рейтинг "Ингосстраха" до "ВВВ" с "BBВ-"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный рейтинг финансовой устойчивости страховой компании и кредитный рейтинг "Ингосстраха" до "BBВ" с "BBВ-", говорится в сообщении агентства.

Прогноз по рейтингу - "стабильный".

"Мы повысили рейтинги компании "Ингосстрах", поскольку считаем, что она сможет сохранять сильные рыночные позиции в российском секторе страхования иного, чем страхование жизни, поддерживаемые улучшившимися операционными результатами. Мы также полагаем, что позитивное влияние на профиль финансовых рисков компании продолжат оказывать значительные запасы капитала и отсутствие дивидендных выплат", - уточняется в пресс-релизе агентства.

Аналитики также отмечают, что компания занимает третье место среди страховых компаний России и по итогам первого полугодия 2021 года ей принадлежит 8,8% рынка страхования иного, чем страхование жизни. Компания также занимает первое место в сегменте КАСКО (рыночная доля - 17,9%) и является второй крупнейшей компанией в сегменте услуг корпоративным клиентам (14,4%) по итогам первого полугодия 2021 года, сообщается в пресс-релизе.

"По нашим прогнозам, "Ингосстрах" будет поддерживать высокие показатели капитализации в ближайшие два года. Мы полагаем, что "Ингосстрах" не будет выплачивать дивиденды в ближайшие два года, поскольку он не выплачивал их ранее. По нашим оценкам, в ближайшие два года коэффициент рентабельности капитала компании будет составлять 10-11%, а чистая прибыль - 9-10 млрд рублей", - отметили аналитики S&P.