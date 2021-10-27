Французские виноделы ожидают полного признания права на наименование "шампанское" в России

ПАРИЖ, 27 октября. /ТАСС/. Профсоюзы производителей шампанского во Франции приветствуют введение в России моратория на проверку виноделов по сертификации продукции по новым правилам и рассчитывают на окончательное закрепление наименования французского шампанского на российском рынке. Об этом сообщили ТАСС в Межпрофессиональном комитете вин Шампани (CIVC) в среду.

"Производители шампанского приветствуют объявление моратория на применение нового российского закона о вине. Это знак того, что французские и российские дипломаты продолжают свой диалог. Наша отрасль полностью мобилизована и внимательно следит за развитием событий", - гласит заявление организации.

В комитете заявили, что ожидают первые результаты диалога между властями двух стран уже до конца этого года и рассчитывают, что "в долгосрочной перспективе он приведет к полному признанию наименования шампанского в России".

2 июля президент РФ Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ. Поправки, в частности, гласят, что "использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы" в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии. При этом в закон 1995 года о госрегулировании оборота спиртного внесены изменения, согласно которым в перечислении видов алкогольной продукции, в частности, слова "игристое вино (шампанское)" заменены словами "игристое вино, включая российское шампанское".

Закон определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции в целях определения четких правил функционирования отрасли.