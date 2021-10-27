Артюхов: потенциал сложных месторождений Ямала составляет около 10 трлн кубометров газа

ТАСС, 27 октября. Потенциал сложных месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе, где добывается большая часть российского газа, оценивается в около 10 трлн кубометров, сообщил ТАСС в среду губернатор региона Дмитрий Артюхов.

По данным губернатора, до 70% российского газа добывается на Ямале в Надым-Пур-Тазовском регионе (НПТР).

"По оценкам, остаточные запасы газа в НПТР составляют около 10 трлн кубометров. Поэтому необходимо идти в более сложные проекты, которые требуют новых технологических решений. Основные источники прироста: газ с низким пластовым давлением - 3,8 трлн кубометров, сложные неокомские залежи газа - более 5,2 трлн кубометров, оставшиеся запасы - перспективные пласты для разработки: турон, юра - более 1 трлн кубометров", - сказал собеседник агентства.

Глава региона уточнил, что вовлечение в разработку сложных месторождений позволит обеспечить ресурсами Россию и выполнение всех внешних обязательств на период после 2030 года.

"Себестоимость добычи с глубоких пластов дороже, однако наличие инфраструктуры и многокомпонентный состав газа - высокое содержание этана, ШФЛУ, конденсат - обеспечат высокий уровень рентабельности их разработки для недропользователей и обеспечат высокую бюджетную эффективность. Для разработки этих запасов нужна комплексная программа, которая включит в себя поиск технологических решений, создание нормативной базы и меры экономического стимулирования проектов", - пояснил Артюхов.

6 октября во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития энергетики Артюхов попросил разработать комплексную программу разработки сложных месторождений газа.