Тендер на поставку 1,5 млн куб. м газа в Молдавию выиграли швейцарская и польская компании

КИШИНЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Швейцарская компания DXT Commodities и польская нефтегазовая компания PGNiG выиграли тендер молдавского госпредприятия Energocom на поставку 1,5 млн куб. м природного газа в республику. Об этом сообщило в среду Агентство публичной собственности правительства Молдавии.

"Тендер, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника. Речь идет о DXT Commodities - международной компании, которая является лидером на оптовом рынке газа и энергии, а также о польской компании PGNiG", - говорится в сообщении.

По условиям тендера, газ может быть поставлен через пункты пропуска "Алексеевка" (Украина), "Тодирешть" (Румыния), Тогатино (Молдавия), Каушаны (Молдавия). Ранее аналогичный конкурс на поставку 1 млн куб. м газа выиграли польская нефтегазовая компания PGNiG и голландская компания Vitol. Как сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, это пробные закупки у альтернативных "Газпрому" поставщиков, которые позволят сбалансировать падающее давление в газотранспортной сети республики. Стоимость контрактов не разглашается, однако премьер отметила, что газ приобретается по рыночным ценам.

Переговоры по долгосрочному контракту с "Газпромом" продолжаются. Российский газовый холдинг просит Молдавию погасить задолженность в размере $709 млн. Кишиневу предлагают варианты отсрочки уплаты долга, "Газпром" также готов предоставить 25-процентную скидку на газ, однако Молдавия пока не готова этим воспользоваться.

В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Кишинев добивается снижения стоимости газа в среднем до $200-300 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года. В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.

Ежегодные потребности Молдавии в природном газ оцениваются примерно в 1,3 млрд куб. м (с приднестровским регионом - около 2,9 млрд куб. м). Их республика закупает у "Газпрома" и транспортирует через территорию Украины.