Кабмин 28 октября обсудит предварительные итоги уборки урожая в 2021 году

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Правительство России на очередном заседании в четверг рассмотрит предварительные итоги уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2021 году. Об этом говорится в материалах к заседанию кабинета министров.

"В текущем году вся посевная площадь составляет 79,9 млн га (на уровне 2020 года). Площади под зерновыми и зернобобовыми культурами составляет 47,04 млн га", - указано в документе.

В кабмине обратили внимание на то, что в связи с неблагоприятными погодными условиями весной сев яровых культур проходил позднее обычного, что в свою очередь повлияло на сроки уборочных работ.

В среду в Минсельхозе России отметили, что по состоянию на 27 октября "зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44,1 млн га", собрано 119 млн тонн зерна. Как сообщалось ранее, министерство ожидает урожай зерна в 2021 году на уровне 127,4 млн тонн, в том числе пшеницы - 81 млн тонн.