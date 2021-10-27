Кабмин обсудит расширение возможностей для отцов получить маткапитал

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит расширение оснований на получение материнского капитала для отцов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В частности, планируется рассмотреть проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

"Законопроектом предусматривается распространение права на материнский (семейный) капитал на отцов, одиноко воспитывающих двух и более детей, имеющих гражданство Российской Федерации, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей указанных детей, объявления ее умершей", - говорится в материалах к заседанию.

Как уточнили в кабмине, также законопроектом устанавливается возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти их отца, одиноко воспитывавшего двух и более детей.

В Минтруде летом сообщали о подготовке соответствующих поправок. В частности, как поясняли в министерстве, новые меры могут коснуться тех семей, в которых мать имела иностранное гражданство и умерла либо была лишена родительских прав. Если же мать имела российское гражданство и умерла либо была лишена родительских прав, то в этом случае отцы-одиночки уже имеют право на получение материнского капитала.

О маткапитале

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года маткапитал выдается в России при рождении первого ребенка.

Размер материнского капитала с 1 января нынешнего года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго. За получением сертификата следует обратиться в любой территориальный орган ПФР или МФЦ.