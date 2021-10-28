СМИ: ФРГ может из-за нехватки кадров столкнуться с дефицитом товаров, как в Британии

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Германия может столкнуться с проблемами, которые испытывает Великобритания, а именно с дефицитом продуктов и топлива, из-за нехватки кадров в самых разных сферах. Об этом пишет газета Die Welt.

Как отметил в интервью изданию глава Федерального агентства по вопросам труда ФРГ Детлеф Шеле, стране нужны сейчас "в общей сложности около 1,2 млн работников, из них две трети специалистов". "Примерно в 70 сферах уже ощущается нехватка персонала на уровне специалистов", - добавил он.

Последние расчеты Института германской экономики (IW) показывают, что в ФРГ, прежде всего, не хватает соцработников и медперсонала, в частности, по уходу за престарелыми и больными, технических специалистов, водителей. При этом экспертов особо беспокоит нехватка именно последних, отметила Die Welt. Во время пандемии, когда экономика оказалась парализованной, такой проблемы не было, но сейчас, с оживлением экономических и торговых отношений, недостает тысяч водителей, в том числе дальнобойщиков.

Эксперт IW Александер Бурштедде указал на демографическую проблему: только 13,6% водителей были, согласно последним данным, младше 35 лет. То есть этой профессии не хватает молодых кадров. "Это замедлит будущий экономический рост", - считает он. Бурштедде призвал срочно принять меры для противодействия такой тенденции. "Иначе нам грозит ситуация, как сейчас в Великобритании", - предупредил он.

Британцы в конце сентября начали панически скупать бензин после того, как нефтяная корпорация BP закрыла ряд своих АЗС из-за проблем с поставками топлива. В корпорации объяснили это нехваткой водителей бензовозов, с которой в последнее время сталкиваются и другие топливные компании. Новость спровоцировала ажиотажный спрос на топливо, в результате которого хранилища большинства АЗС опустели, а цены на бензин достигли максимальных значений за последние девять лет.

Дефицит водителей большегрузных автомобилей, ставший причиной кризиса, связан как с пандемией, так и с выходом королевства из Евросоюза. За последние два года Великобританию покинули тысячи работавших в королевстве профессиональных водителей из стран ЕС, а подготовку новых затруднила пандемия, из-за которой экзамены на водительские права долго не проводились во многих странах. На фоне логистического кризиса многие британцы, по данным СМИ, столкнулись с проблемами во время покупок продуктов питания.