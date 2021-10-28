NBC: стрелковая ассоциация США подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Национальная стрелковая ассоциация (НСА) США подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на данные, размещенные на сайте, связанном с киберпреступниками.

По информации NBC, хакеры разместили на своих ресурсах 13 файлов, принадлежащих, по их утверждению, НСА. Большинство украденных документов касаются грантов, финансируемых из бюджета стрелковой ассоциации. Если запрашиваемый хакерами выкуп не будет выплачен, киберпреступники грозятся опубликовать и другие украденные файлы. NBC не приводит сумму, запрашиваемую киберпреступниками.

Телекомпания утверждает, что за атакой на НСА стоят хакеры, объединившиеся в группировку Grief. По мнению опрошенных NBC экспертов, речь идет о коллективе, именовавшемся ранее Evil Corp, который американские власти связывают с РФ и против которого Минфин США в 2019 году ввел санкции. Агентство Bloomberg ранее утверждало, что с момента введения санкций Evil Corp могла сменить название, чтобы избежать рестрикций.

В пресс-службе НСА журналистам телекомпании не прокомментировали сведения о предполагаемой кибератаке. В то же время глава пресс-службы стрелковой ассоциации указал в Twitter, что НСА "не обсуждает вопросы, касающиеся ее физической или электронной безопасности". По его словам, НСА принимает "чрезвычайные меры по защите информации, касающейся ее членов, спонсоров и деятельности".

Проблематика киберугроз в двусторонних отношениях

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. Как утверждали спецслужбы США, DarkSide может базироваться на территории России или Восточной Европы. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По свидетельству Белого дома, компания убеждена, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе средства массовой информации США приписывают атаку, совершенную на сети компании - производителя программного обеспечения Kaseya.

Между тем 4 июня президент России Владимир Путин назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании.

Как уточнила 9 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, правительство США не располагает никакими свидетельствами, которые бы указывали на то, что власти России могли направлять недавние хакерские атаки на американские компьютерные сети.

Выступая 12 октября на брифинге, представитель американской администрации высокого ранга признала, что Россия уже сделала определенные шаги в ответ на сигналы США, которые касаются преступных элементов, использующих вирусы-вымогатели. Тогда данный представитель американского правительства отметила, что Россия сделала первоначальные шаги и США ждут от нее дальнейших действий в этой сфере.

Посол России в США Анатолий Антонов в тот же день подчеркнул, что Москва отвечает на все озабоченности, которые Вашингтон передает по установленным каналам в диалоге по кибербезопасности. По словам дипломата, в результате этого взаимодействия России и Соединенных Штатов есть небольшие, но конкретные результаты в сфере пресечения хакерской активности.