Счетная палата предложила ограничить в коммерческих кредитах бюджеты трех регионов ДФО

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Счетная палата РФ по итогам проверки регионального долга в Забайкалье, Хабаровском крае и Магаданской области за 2017-2020 годы предложила установить ограничения для этих регионов по привлечению коммерческих кредитов, если на их едином счете есть остатки средств. Об этом сообщили в Счетной палате РФ.

"Выявлены случаи привлечения коммерческих кредитов при наличии существенных остатков на счете регионального бюджета, что является экономически нецелесообразным, поскольку влечет дополнительные расходы регионального бюджета на обслуживание указанных кредитов. Дополнительных расходов возможно избежать в случае нормативного закрепления ограничений на осуществление субъектом РФ коммерческих заимствований при наличии значительных остатков средств на едином счете бюджета субъекта РФ", - говорится в результатах проверки.

Общая сумма процентных платежей по привлеченным, несмотря на остатки, кредитам составляет от 5,5 млн рублей в Магаданской области до 225,9 млн рублей в Хабаровском крае. При этом у последнего на банковские кредиты приходится около 65% госдолга региона.

"Также больше обращаться в банки стал Забайкальский край, где пока сохраняется паритет между коммерческими и бюджетными кредитами. В Магаданской области, напротив, доля банковских займов сократилась до 38%", - подчеркнули в Счетной палате РФ.

В итоге, по данным ведомства, на фоне общего снижения регионального долга в 2017-2019 годах долг этих трех регионов вырос на 19 млрд рублей, или на 8,1% - в Магаданской области, на 11% - в Забайкальском крае и на 51,8% - в Хабаровском крае.

Опыт Мурманской области

Изучивший отчет губернатор Мурманской области Андрей Чибис поддержал идею ввести ограничения на использование коммерческих кредитов при остатке средств на едином счете. Однако, по мнению главы региона, такую меру следует распространять лишь на субъекты, отнесенные к группе заемщиков со средним и низким уровнем долговой устойчивости.

"Начиная с 2013 года Мурманская область в ходе исполнения областного бюджета широко использует механизм привлечения временно свободных остатков средств государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений для покрытия текущих расходов, тем самым минимизируя привлечение коммерческих заимствований и существенно сокращая расходы на обслуживание государственного долга Мурманской области", - приводят в Счетной палате слова Чибиса.