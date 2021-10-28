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Счетная палата выявила низкое качество бюджетного планирования в регионах

Также необходимо совершенствование системы организации контроля за использованием дотаций, отметили в ведомстве

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Счетная палата выявила низкое качество бюджетного планирования в регионах, а также необходимость совершенствования системы организации контроля за использованием дотаций из федерального бюджета. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

"Требует совершенствования, по мнению Счетной палаты, и система организации контроля за использованием дотаций. Например, регионы обязаны были направлять "ковидные" дотации на компенсацию недополученных налоговых и неналоговых доходов и ежеквартально отчитываться об этом перед Минфином. Однако соответствующая работа зачастую носила формальный характер", - говорится в материалах.

"Еще одна проблема - низкое качество бюджетного планирования", - отмечает ведомство.

По данным Счетной палаты, например, в Хабаровском крае выявлена тенденция значительно завышать планируемый показатель дефицита регионального бюджета. "В Забайкальском крае этот показатель превышал первоначально утвержденные бюджетные назначения более чем в 10 раз. В Магаданской области объемы фактически привлеченных и погашенных банковских кредитов многократно превышали первоначально запланированные значения", - отмечается в материалах Счетной палаты.

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