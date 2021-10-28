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ЦБ отозвал лицензию на осуществление страхования у АО "Страховая компания "Колымская"

Компания отказывалась осуществлять предусмотренную лицензиями деятельность при наличии обязательств, возникающих из договоров страхования

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Банк России приказом от 28 октября 2021 года отозвал лицензию на осуществление страхования у акционерного общества "Страховая компания "Колымская". Об этом в четверг сообщается на сайте регулятора.

По данным ЦБ, компания отказывалась осуществлять предусмотренную лицензиями деятельность при наличии обязательств, возникающих из договоров страхования. Также регулятор зафиксировал недостаток денежных средств у компании для своевременного исполнения обязательств.

Регулятор назначил государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" в качестве временной администрации акционерного общества сроком на шесть месяцев.

Приказ подписан первым заместителем председателя ЦБ Сергеем Швецовым.

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