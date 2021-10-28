Автодилеры планируют компенсировать нерабочие дни онлайн-продажами

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Объем продаж автомобилей снизится на фоне введения в РФ нерабочих дней из-за пандемии коронавируса, при этом часть этого падения компенсируют онлайн-продажи машин. Такое мнение выразили ТАСС в дилерских центрах.

В ГК "Автоспеццентр" ожидают роста онлайн-бронирований и онлайн-платежей в этот период, несмотря на то, что общий объем продаж будет снижен.

"Мы ожидаем снижения продаж, т. к. "нерабочие дни" в прошлом показывали результат, аналогичный новогодним каникулам и майским праздникам. При этом мы рассчитываем на рост онлайн-бронирований и онлайн-платежей в этот период, потому что это удобно, безопасно и минимизирует риски для покупателей", - заявил гендиректор ГК "Автоспеццентр" Андрей Терлюкевич.

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) рассказали, что поскольку возможность офлайн-торговли будет ограничена, практически 100% продаж перейдет в онлайн. При этом, в связи с введением антиковидных мер и продолжающимся дефицитом машин, прогноз по годовым продажам может ухудшиться.

"Мы понимаем, что онлайн-продажи увеличатся. Ведь в период локдауна ограничена возможность офлайн-торговли. При этом общее количество продаж продолжит снижение как в связи с продолжающимся дефицитом, так и введенными антиковидными мерами. К сожалению, при таких условиях прогноз [по продажам] на конец года может ухудшиться", - заявили в пресс-службе РОАД.

Причины роста онлайн-продаж

По словам операционного директора дилерской сети "Авилон" Александра Никонова, одной из причин роста онлайн-продаж в период ограничений является повышенный спрос на автомобили.

"Покупатели торопятся совершить покупку, так как следят за изменением цен на рынке: стоимость автомобилей с начала года выросла в среднем от 2,5% до 15%. Одним из ключевых факторов роста цен в этом году стал дефицит автомобилей и комплектующих, на фоне чего клиенты также спешат с покупкой", - пояснил он.

Никонов отметил, что у дилеров уже есть опыт онлайн-работы в условиях карантинных мер 2020 года. Клиенты, по его словам, со временем привыкли к новому формату общения, а главное - поняли, что купить автомобиль можно и дистанционно.

"Весной 2020 года мы в "Авилоне" осуществляли полноценную продажу автомобилей онлайн и фиксировали стабильную динамику. Практически по всем маркам нам удалось нарастить долю рынка. Рассчитываем, что в условиях новых ограничений онлайн-продажи автомобилей будут пользоваться высокой популярностью у клиентов", - добавил Никонов.

Гендиректор ГК "Автоdom" Андрей Ольховский также отметил, что нерабочие дни не принесут негативных последствий для бизнеса.

"У каждого дилера ситуация уникальная, что касается нас, то данная ситуация не будет влиять на наш бизнес - у нас большинство процессов оцифрованы и могут работать в режиме онлайн при введении любых ограничений. Безусловно, мы ожидаем существенного роста онлайн-продаж в период нерабочих дней. Но нужно понимать, что это не рост продаж, а просто перераспределение способа контрактования автомобилей в онлайн", - добавил он.

Дефицит автомобилей продолжается

В "Рольфе" заявили, что на время ограничений дистанционные продажи у него также будут составлять 100% от общего объема, такой формат был отработан еще в локдаун прошлого года. При этом там отметили, что на рынке продолжается дефицит автомобилей.

"Отмечу, что на сегодняшний день вопрос с дефицитом новых автомобилей по-прежнему стоит достаточно остро. Нехватку новых автомобилей мы стремимся восполнить за счет предложения качественных автомобилей с пробегом", - добавили в "Рольфе".

Ситуация на рынке

В последние месяцы мировые автопроизводители испытывают проблемы из-за дефицита на рынке полупроводников и других автокомпонентов, в связи с чем некоторые автозаводы вводят приостановки на производстве.

Так, основной российский производитель "Автоваз" неоднократно за последние месяцы приостанавливал производство из-за проблем с поставками электронных компонентов. О проблемах с нехваткой чипов также заявляла компания Volkswagen. Она полагала, что в ближайшие месяцы концерн сократит объем производства автомобилей в России из-за глобального дефицита полупроводников. "Группа ГАЗ" в сентябре сообщала, что компания несколько недель недополучала определенные автокомпоненты, в которых используется радиоэлектроника, но простоев производства удалось избежать.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе Восточного экономического форума в сентябре сообщал, что министерство не исключает дальнейших остановок автозаводов в РФ из-за дефицита компонентов.

Ассоциация европейского бизнеса также прогнозирует сохранение негативного тренда на рынке автомобилей еще на несколько месяцев. По словам главы комитета автопроизводителей ассоциации Томаса Штэрцеля, несмотря на крайне нестабильную ситуацию комитет автопроизводителей АЕБ попробует в ноябре пересмотреть свой прогноз рынка на 2021 год, согласно которому в 2021 году рынок вырастет к 2020 г. на 9,8%, до 1,756 млн автомобилей.

Нерабочие дни

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. В зависимости от региона длительность нерабочих дней варьируются по решению местных властей. В Москве нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября. Такие меры принимаются, чтобы сбить пик новой волны эпидемии коронавируса.