Bloomberg: министерство финансов Папуа - Новой Гвинеи подверглось хакерской атаке

ТАСС, 28 октября. Одна из систем министерства финансов Папуа - Новой Гвинеи на прошлой неделе подверглась взлому с помощью вируса-вымогателя. Как в среду сообщило агентство Bloomberg, злоумышленникам удалось заблокировать доступ властей к сотням миллионов долларов.

По сведениям источников агентства, речь идет об атаке на комплексную систему управления финансовым обеспечением, которая контролирует доступ к бюджетам всех уровней и внебюджетным средствам правительства, поступающим из зарубежных источников.

Злоумышленники потребовали выкуп в виде биткойнов, при этом конкретную сумму источники Bloomberg не раскрывают. По их словам, в правительственных сетях есть ряд критических уязвимостей, которые могли позволить преступникам взломать систему.

В канцелярии премьер-министра, министерстве финансов, а также министерстве коммуникаций и технологий не прокомментировали данную информацию, добавило агентство.