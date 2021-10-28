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В арктическом районе Чукотки по госпрограмме модернизировали молочный цех

Это позволит расширить ассортимент продукции, установить доступные цены и нарастить объемы производства

ТАСС, 28 октября. Единственный молочных цех в удаленном арктическом селе Лаврентия на Чукотке модернизировали по госпрограмме "Развитие агропромышленного комплекса ЧАО". Это позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции, реализовывать ее по доступным ценам и нарастить объемы производства, сообщил ТАСС начальник регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия Сергей Давидюк.

"На предприятии уже протестировали новую линию - оборудование было приобретено по госпрограмме "Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа". Это позволит расширить ассортимент выпускаемой цехом продукции: на прилавках появится местная ряженка, молоко, сыр. Предприятие планирует выпускать до 10 тонн молочной продукции в год, для производства будет использоваться сухое молоко", - сказал Давидюк.

В рамках модернизации молочного цеха в селе Лаврентия почти полностью было заменено старое оборудование. Продукция предприятия будет поставляться в магазины всех населенных пунктов Чукотского района.

Продуктовая корзина на Чукотке - самая дорогая в стране. Например, стоимость свежих овощей в регионе доходит до 800-1 000 рублей за кг. При этом в магазинах иногда фиксируется недостаток свежих яиц, молочной и другой скоропортящейся привозной продукции.

Лаврентия - административный центр Чукотского муниципального района Чукотки. В нем проживает около 1 100 человек.

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РоссияЧукотский автономный округ
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