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В Южной Корее шесть компаний отзовут почти 330 тыс. транспортных средств

У автомобилей и мотоциклов зафиксированы проблемы в тормозных системах, устройствах надува подушки безопасности, а также системе подачи топлива

ТАСС, 28 октября. Шесть автопроизводителей в Южной Корее приняли решение об отзыве в общей сложности 327 598 автомобилей и мотоциклов для замены неисправных компонентов. Об этом в четверг со ссылкой на заявление министерства государственных территорий, инфраструктуры и транспорта сообщило агентство Yonhap.

Согласно данным ведомства, речь идет о компаниях Hyundai Motor, Volvo Korea, Kia, Mclaren, Husqvarna Motorcycles Korea и Myeong Won INC, производящей мотоциклы Fleta.

Данное решение коснется 20 моделей транспортных средств означенных производителей. Как отмечается, проблемы зафиксированы в том числе в тормозных системах, устройствах надува подушки безопасности, а также системе подачи топлива.

Компании намерены приступить к ремонту или замене деталей 28 октября, отмечает Yonhap.

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Республика Корея
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