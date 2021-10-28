Пивоваренный гигант Budweiser APAC за девять месяцев увеличил прибыль до $872 млн

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 октября. /ТАСС/. Крупнейший в Азиатско-Тихоокеанском регионе пивоваренный гигант Budweiser APAC за первые девять месяцев текущего года увеличил прибыль до $872 млн. Об этом сообщается в отчете компании, опубликованном в четверг на Гонконгской фондовой бирже.

"Нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам Budweiser APAC, увеличилась с $542 млн за девять месяцев 2020 года до $872 млн за девять месяцев 2021 года", - отмечается в документе.

С января по сентябрь предприятие увеличило объем производства на 8,2%. Однако в третьем квартале наблюдалось снижение поставок "из-за усиления ковидных ограничений в Китае и Южной Корее". Объем выручки за девять месяцев вырос на 14,3% - до $5,359 млрд, показатель EBITDA увеличился на 26,8%, до $1,778 млрд.

Budweiser APAC является дочерней компанией международного гиганта Anheuser-Busch InBev - крупнейшего в мире производителя пива. Она выпускает более 50 марок этого напитка, в том числе такие известные сорта, как Stella Artois, Corona, Hoegaarden.