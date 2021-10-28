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Приамурье получит 640 млн рублей на обновление дворовых территорий

В рамках проекта создадут площадки для игр и занятий спортом, отдельное внимание уделят маломобильным группам населения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 октября. /ТАСС/. Амурская область получит около 640 млн рублей из федерального бюджета на обновление дворовых территорий по программе "Тысяча дворов". На эти средства преобразят около 100 пространств, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что в городах ДФО запускается программа "Тысяча дворов", на которую выделяется 7 млрд рублей. В рамках программы планируется создавать площадки с оборудованием для игр и занятий спортом, отдельное внимание будет уделено маломобильным группам населения.

"Эта программа очень актуальна для Дальнего Востока, ведь комфорт городов напрямую отражается на качестве жизни людей <…> Приамурью направят около 640 млн, на которые планируется благоустроить 96 дворов. Задача - собрать обратную связь от людей, их пожелания и реализовать программу в ближайшие несколько лет", - цитирует пресс-служба слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

По информации пресс-службы правительства области, в Амурской области ремонт и обновление дворовых территорий проводится в рамках программы по инициативному бюджетированию. Лучшие проекты поддерживаются средствами в размере от 1 млн рублей до 2 млн рублей. В 2021 году на реализацию программы было направлено около 500 млн рублей.

Теги
РоссияАмурская область
Пандемия COVID-19
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