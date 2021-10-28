В ТПП заявили о низких объемах финансирования нацпроектов по поддержке МСП и науки

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России считает низкими показатели финансирования нацпроектов, которые направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП), науки и на повышение производительности труда. Об этом говорится в заключении ТПП РФ по проекту закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, которое направлено главой палаты Сергеем Катыриным председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национальных проектов на 2022-2024 годы в общей пропорции соответствует показателям, заложенным в бюджет на 2021-2023 годы, и колеблются в пределах 11% от совокупного объема расходов федерального бюджета в планируемом периоде.

"Низкими остаются показатели финансирования проекта "Наука и университеты" (в среднем менее 5% в рассматриваемом периоде), а также "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (в среднем 2,5%) и "Производительность труда" (в среднем 0,2%). Указанные национальные проекты являются основополагающими для дальнейшего устойчивого развития экономики, однако распределение бюджетных ассигнований свидетельствует об обратном", - отмечается в заключении, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Катырин указал на "неравномерность распределения финансового обеспечения как между национальными проектами, так и в рамках проектов по годам". "Так, наибольшая доля средств (27,41% в 2021 году, 30,64% - в 2022 году и 32,20% - в 2023 году) запланирована на обеспечения выполнения проекта "Демография". На втором месте с двукратным отставанием следует проект "Безопасные качественные дороги" (12,10%, 15,50% и 18,32% соответственно)", - пояснил он.

При этом проектные расходы на все нацпроекты, как отметил глава ТПП РФ, запланированы с увеличением от 3% до 8,4% ежегодно, что "может свидетельствовать о стабилизации экономической ситуации и наращивании бюджетных расходов в целях дальнейшего экономического и социального развития".