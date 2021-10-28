Пищепрому Ростовской области в 2022 году планируют выделить почти 300 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 октября. /ТАСС/. Поддержка в 2022 году предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Ростовской области запланирована на общую сумму почти 300 млн рублей. Об этом в четверг сообщил ТАСС первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

"В следующем году запланирован ряд мер, направленных на субсидирование части затрат предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности. Из федерального и областного бюджетов на обеспечения прироста объема переработанного молока и глубокой переработки зерна планируется направить 136 млн рублей, из областного бюджета на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества - 157,1 млн рублей", - сказал Гончаров.

В текущем году для сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания, прежде всего на муку, хлеб и растительное масло, ростовским предприятиям было выделено 1 млрд 548 млн рублей. По словам Гончарова, по данным на середину октября, предприятия масложировой промышленности продолжают получать поддержку.

Пищевая и перерабатывающая промышленность является одним из важнейших звеньев агропромышленного комплекса Ростовской области. В регионе производятся все основные виды продуктов питания. В 2020 году предприятия отрасли отгрузили товаров на сумму более 179,1 млрд рублей. В пищевой и перерабатывающей промышленности области работает более 150 крупных и средних, а также более 500 предприятий малого бизнеса.