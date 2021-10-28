Объем использованного иностранного капитала на Хайнане в январе - августе вырос в 4,9 раза

ХАЙКОУ /Китай/, 28 октября. /ТАСС/. Объем фактически использованного иностранного капитала в южной китайской провинции Хайнань в январе - августе текущего года составил $1,907 млрд, что на 386% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Как следует из документа на официальном сайте ведомства, за указанный период на острове было создано 1 367 предприятий с иностранным капиталом, что в 3,4 раза больше в годовом исчислении.

По итогам 2020 года объем фактически использованных иностранных инвестиций на Хайнане вырос в два раза в годовом исчислении, до $3 млрд.

1 июня прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.