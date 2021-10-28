{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Объем использованного иностранного капитала на Хайнане в январе - августе вырос в 4,9 раза

Показатель увеличился до $1,907 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 28 октября. /ТАСС/. Объем фактически использованного иностранного капитала в южной китайской провинции Хайнань в январе - августе текущего года составил $1,907 млрд, что на 386% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Спецпроект на тему
Спецпроект о будущем провинции Хайнань Спецпроект о будущем провинции Хайнань
Спецпроект о будущем провинции Хайнань

Как следует из документа на официальном сайте ведомства, за указанный период на острове было создано 1 367 предприятий с иностранным капиталом, что в 3,4 раза больше в годовом исчислении.

По итогам 2020 года объем фактически использованных иностранных инвестиций на Хайнане вырос в два раза в годовом исчислении, до $3 млрд.

1 июня прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.

Теги
КитайХайнань
Более 32 млн водителей в Китае подали заявку на получение цифровых прав
Удостоверениями можно пользоваться в 138 городах страны
Читать полностью