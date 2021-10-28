Выручка Veon по МСФО в III квартале 2021 года возросла на 10,2%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Консолидированная выручка телекоммуникационного холдинга Veon Ltd. (владеет компанией "Вымпелком", предоставляющей услуги под брендом "Билайн") по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась в третьем квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 10,2% и составила $2,005 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка от мобильной и фиксированной связи Veon за отчетный период выросла на 8,4%, до $1,825 млрд, выручка от передачи мобильных данных - на 18,1%, до $685 млн.

Показатель EBITDA компании за отчетный период возрос на 8,6% и составил $889 млн, рентабельность по EBITDA сократилась на 0,6 п. п., до 44,4%.

Показатель capex Veon в третьем квартале 2021 года увеличился на 16%, до $381 млн. Чистый долг Veon составил $8,154 млрд, увеличившись на 7,2%.

Число мобильных абонентов Veon возросло на 5,5%, до 202,9 млн, а количество абонентов фиксированной связи - на 4,4%, до 4,6 млн.