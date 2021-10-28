Рост спроса россиян на туры на Кипр в начале ноября составит как минимум 20%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Спрос россиян на туры на Кипр на ноябрьские праздники увеличился в 2021 году на 20-25%, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным туроператоров, несмотря на высокую конкуренцию с Египтом, Турцией и другими зарубежными направлениями, Кипр входит в топ-5 продаж на период ноябрьских праздников. Спрос по направлению вырос на 20-25%", - говорится в сообщении "Вестника АТОР".

В ассоциации отметили, что на кипрском направлении в период длинных ноябрьских выходных наблюдается дефицит авиабилетов и нехватка свободных мест в отелях премиум-сегмента.

По данным Министерства туризма Кипра, за девять месяцев 2021 года страну посетили почти 418 тыс. россиян. Таким образом, в январе - сентябре Россия возглавила топ-5 стран по количеству туристических прибытий на Кипр, опередив Великобританию, Польшу, Украину и Грецию.

По оценкам кипрских туристических властей, по итогам 2021 года Кипр посетят более 500 тыс. граждан РФ - на 30-35% меньше, чем в 2019 году. Кипр открылся для россиян в апреле 2021 года, а регулярное авиасообщение с этой страной было возобновлено в конце июня, напомнили в АТОР.