"Интер РАО" не ведет переговоров о возобновлении экспорта электроэнергии на Украину

СОЧИ, 28 октября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Интер РАО" в настоящее время не ведет каких-либо переговоров с украинской стороной о возобновлении экспорта электроэнергии в страну, сообщила журналистам врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина.

"На Украине до 1 ноября действует запрет на импорт электроэнергии. Сейчас с украинской стороной никаких переговоров не ведется", - подчеркнула она.

О запрете импорта электроэнергии на Украине

В Минэнерго Украины утверждали, что Киев не будет возобновлять с ноября импорт электричества из России и Белоруссии, так как запасов угля для стабильного прохождения отопительного сезона достаточно и производители электроэнергии располагают финансовыми возможностями для закупки угля, в том числе импортного. Однако позже ведомство заявило, что запасов угля на двух из трех тепловых электростанциях государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" хватит лишь на пять-шесть дней работы.

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина возобновила поставки электроэнергии из России. Однако в апреле 2020 года регулятор в сфере энергетики запретил такой импорт. 29 сентября 2021 года Национальная комиссия Украины (НКРЭКУ), осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. В феврале глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев планирует до конца 2023 года отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую.

Накануне был проведен конкурс на покупку мощности для импорта электроэнергии из России, однако конкурс означает, что у компаний есть пока только теоретическая возможность купить ее в РФ и в Белоруссии. На практике это станет возможным только в том случае, если НКРЭКУ до 1 ноября не примет решение о продлении действующего запрета на импорт.