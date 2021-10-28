Абрамченко: объем адресной поддержки фермеров в 2021 году составляет более 11 млрд рублей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Объем адресной поддержки малых форм аграрных хозяйств в России в 2021 году составляет более 11 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко.

"В текущем году планируется направить свыше 11 млрд рублей на адресную поддержку малых форм", - отмечается в сообщении.

По словам Абрамченко, которые приводятся в сообщении, развитие малого и среднего предпринимательства является одним из ключевых аграрных приоритетов. "Фермеры обеспечивают порядка 14% общего объема сельхозпроизводства, при этом имеют самый высокий индекс среди всех товаропроизводителей - 103,8%. Задача государства - стимулировать появление новых предпринимателей на селе и обеспечивать комплексную поддержку всех форм хозяйствования, а не фокусироваться только на крупном бизнесе", - отметила вице-премьер.

В аппарате вице-премьера напомнили, что за последние два года упрощены условия создания новых рабочих мест в хозяйствах, увеличены пороги выручки кооперативов, расширены перечни целевого использования субсидий. С 2022 года правительство вводит новую меру поддержки - "Агротуризм", в рамках которой будет дополнительно выделено около 300 млн рублей. Кроме того, в пресс-службе Абрамченко сообщили о том, что для решения проблемы, связанной с невозможностью крестьянским (фермерским) хозяйствам конкурировать с крупными сельхозпроизводителями в доступе к земельным участкам, будет доработан специальный законопроект. В рамках этого документа позволяется осуществлять однократное предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков из состава земель сельхозназначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов.

Еще одной из системных проблем фермерства является отсутствие необходимого количества убойных пунктов для производства продукции животноводства. Для оптимизации строительства таких объектов и сокращения сроков получения необходимых разрешений вице-премьер поручила Россельхознадзору совместно с субъектами РФ определить количество и места таких пунктов, а также создать библиотеку типовых проектов, которую бы в зависимости от параметров могли использовать регионы и предприниматели. Также существуют локальные проблемы фермерских хозяйств в регионах. Например, в Крыму производители аквакультуры не получают меры поддержки из-за отсутствия со стороны региональных ведомств заявок на предоставление субсидий. Абрамченко поручила Минсельхозу рассмотреть вопросы фермеров и проработать конкретные решения.