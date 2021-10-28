Выставка об инвестиционном потенциале Дальнего Востока и Арктики открылась на "Экспо-2020"

ТАСС, 28 октября. Мультимедийная экспозиция Дальнего Востока и Арктики открылась на всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае, на ней можно узнать об инвестиционном потенциале регионов и мерах господдержки для инвесторов и жителей, сообщила в четверг пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"В рамках Всемирной универсальной выставки "Экспо-2020", которая проходит в Дубае с октября 2021 года по март 2022 года, дан старт работы выставочного пространства единого института развития - Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Минвостокразвития России. На центральном стенде российского павильона разместилась современная мультимедийная экспозиция, посвященная инвестиционному потенциалу регионов Дальнего Востока и Арктики, а также актуальным мерам государственной поддержки инвесторов и населения. Также запланирована серия деловых мероприятий с потенциальными международными инвесторами", - говорится в сообщении.

В течение месяца в конференц-зале павильона России посетители выставки увидят восемь отраслевых роуд-шоу и презентации ключевых инвестиционных проектов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ, планируются к подписанию несколько инвестиционных соглашений. С 14 по 18 ноября в рамках деловой программы Корпорации и Минвостокразвития РФ запланированы девять отраслевых презентаций, в том числе о создании инновационного научно-технологического центра на острове Русский.

"Дальний Восток и Арктика - стратегически важные регионы не только на уровне России, но и в мировой повестке. В течение месяца в павильоне России мы подробно расскажем потенциальным международным инвесторам об уникальных преференциальных режимах, действующих в макрорегионах, предоставляемых льготах, крупнейших проектах, планируемых и уже реализуемых в различных отраслях, проектах, требующих инвестиций, инвестиционных идеях и других инструментах развития. В течение месяца пространство Дальнего Востока и Арктики станет центром притяжения в павильоне России", - отметил заместитель генерального директора по инвестициям КРДВ Роман Чичканов, которого процитировала пресс-служба.

Также будут обсуждаться Северный морской путь и перспективы развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока России и Арктики. Будут представлены презентации об авиадоступности Дальнего Востока России и Арктики, о потенциале туристической отрасли, богатстве минерально-сырьевой базы регионов, а также агропромышленном комплексе, возможностях водородной энергетики и проектах распределенной генерации для обеспечения энергоснабжения удаленных территорий Дальнего Востока и Арктики. Центральное место в деловой программе Корпорации займет сессия ключевых проектов, на которой будут представлены знаковые проекты, истории успеха и новые инициативы.

О выставке

"Экспо-2020" в Дубае проходит с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года под девизом "Соединяя умы, создавая будущее". Участники из более чем 190 стран, включая Россию, представят на ней передовые технологии машинного обучения, искусственного интеллекта и аналитики данных, а также свои новейшие технологические разработки в самых разных сферах.