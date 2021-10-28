Металлурги пожаловались властям на задержки в работе РЖД

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Члены ассоциации производителей черной металлургии "Русская сталь" пожаловались в правительство РФ на задержки в транспортировке "Российскими железными дорогами" (РЖД) сырья и готовой продукции. Компании утверждают, что из-за этого срываются сроки поставок конечным клиентам, говорится в письме за подписью президента ассоциации Алексея Мордашова на имя первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова (текст письма есть в распоряжении ТАСС).

Ассоциация просит первого вице-премьера дать поручения РЖД, а также Минтрансу РФ о принятии мер по нормализации перевозок грузов металлургических предприятий. ТАСС направил запрос в пресс-службу правительства. А в РЖД с критикой не согласились.

Объединение металлургов утверждает, что сроки поставок стратегического сырья для производства выросли на 20% и это "создает критические риски возможных веерных остановок доменного производства". "Конвенционные запрещения и действия логистических контролей в направлении ключевых портов по перевалке металлопродукции не позволяют вовремя доставлять российскую продукцию конечным клиентам", - отмечается также в письме.

При этом, по оценке "Русской стали", "указанные сложности не связаны с ростом спроса на российский уголь на внешних рынках или стоимости на аренду подвижного состава (+132% с января по октябрь 2021 года)". Причиной является снижение эффективности эксплуатационной работы РЖД, считают в ассоциации. Металлурги утверждают, что снижение эффективности в последние месяцы связано в том числе с отсутствием локомотивных бригад практически на всех направлениях, оптимизацией оперативного персонала. Там также указывают на возросшее количество так называемых "брошенных поездов" на железнодорожной сети.

Позиция РЖД

В пресс-службе РЖД указали на то, что "количество брошенных поездов не отражает реальную ситуацию с вывозом грузов, а является внутренним показателем, учитывающим в том числе поезда, временно размещенные на инфраструктуре по договору с грузоотправителями". "Чаще всего к этой услуге прибегают как раз отправители металлургической продукции", - добавили в компании.

РЖД подчеркивает и то, что один из ключевых параметров работы - соблюдение сроков доставки - находится на исторических максимумах. Кроме того, объем перевозок черных металлов по сети РЖД вырос за девять месяцев на 2,7%, в октябре рост уже составляет 3,8%.

В холдинге добавили, что не совсем корректно связывать проблемы отправки грузов с ростом количества локомотивов нерабочего парка. Перевозки осуществляются рабочим парком, а его размер может регулироваться передислокацией локомотивов с менее загруженных на более загруженные участки.

"С другой стороны, компания отмечает существенный рост спроса на перевозки в указанных регионах, в частности угля. В связи с этим грузоотправители могут сталкиваться с определенными ограничениями в согласовании заявок на перевозку по самым востребованным направлениям, что обусловлено действием правил недискриминационного доступа к инфраструктуре", - заключили в РЖД.

Об ассоциации

"Русская сталь" объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России, включая Evraz, НЛМК, ММК, "Металлоинвест", "Мечел", ОМК, ТМК, "Северсталь" и ПМХ.

Компании, входящие в ассоциацию, производят 98% российского чугуна, около 90% стали и проката, около 60% труб, а также значительную долю сырья для металлургической промышленности.