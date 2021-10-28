Молдавия объявила новый тендер на закупку 1,5 млн куб. м газа

КИШИНЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Молдавское госпредприятие Energocom объявило в четверг очередной тендер на закупку 1,5 млн куб. м природного газа. Согласно информации, размещенной на сайте предприятия, республика планирует импортировать эти объемы через один из четырех пунктов соединения газопроводов на границах с Украиной и Румынией.

"Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям уполномочила Energocom закупить газ на молдавской границе", - говорится в сообщении на сайте компании.

Стоимость контрактов не разглашается. Как пояснила ранее премьер-министр республики Наталья Гаврилица, это пробные закупки у поставщиков, альтернативных "Газпрому", который является основным поставщиком голубого топлива в республику. Дополнительные объемы газа будут направлены на балансировку падающего давления в газотранспортной сети республики. Ранее аналогичные конкурсы на поставку от 1 до 1,5 млн куб. м газа выигрывали польская нефтегазовая компания PGNiG, голландская компания Vitol и швейцарская DXT Commodities.

Переговоры о долгосрочном контракте с "Газпромом" продолжаются. Российский газовый холдинг просит Молдавию погасить задолженность в размере $709 млн. Кишиневу предлагают варианты отсрочки уплаты долга, "Газпром" также готов предоставить 25%-ную скидку на газ, однако Молдавия пока не готова этим воспользоваться.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Сейчас Кишинев добивается снижения стоимости газа в среднем до $200-300 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года. В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.

Ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 1,3 млрд куб. м (с приднестровским регионом - около 2,9 млрд куб. м). Их республика закупает у "Газпрома" и транспортирует через территорию Украины.