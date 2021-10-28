Мишустин поручил продолжить работу по поддержке сельхозпроизводителей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российские власти должны продолжить работу над мерами поддержки сельхозпроизводителей, в том числе чтобы сдержать рост цен на продукты. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания правительства в четверг.

"Важно, что агропромышленный комплекс в полном объеме решает задачи продовольственной безопасности. Необходимо продолжить подготовку комплекса мер по поддержке сельхозпроизводителей, в том числе для того, чтобы сдержать рост цен на продукты", - указал он, заслушав доклад о предварительных итогах уборки урожая в 2021 году.

Мишустин обратил внимание на то, что недавно на совещании с кабмином об этом говорил президент Владимир Путин. "И мы подробно это с вами обсуждали на ряде совещаний", - напомнил он.

Премьер отметил, что некоторые из этих предложений детально рассматривались в начале недели в Координационном центре правительства. Среди них решения о выделении отрасли дополнительных средств. "Надо продолжить эту работу", - подытожил Мишустин.

Руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев проинформировал на заседании, что по итогам 2021 года РФ может выйти на урожай зерна в 127 млн тонн в бункерном весе, что составляет более 123 млн тонн в пересчете на чистый вес. Это выше среднемноголетних значений, пояснил он.