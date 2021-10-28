Путин: Россия открыта для сотрудничества в вопросах энергобезопасности и изменения климата

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россия открыта к сотрудничеству с зарубежными странами по вопросам энергетической безопасности, изменения климата и преодоления дисбалансов в глобальной экономике, отмечает президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XIV Евразийского экономического форума, проходящего в Вероне 28-29 октября.

"В повестке дня форума неизменно стоят актуальные вопросы, от решения которых во многом зависит будущее евразийских государств и всего мира. Это энергетическая безопасность и цифровой переход, устойчивое развитие и проблема изменения климата, преодоление дисбалансов в глобальной экономике, значительно усилившихся в результате пандемии. Подчеркну, Россия открыта для конструктивной работы с зарубежными партнерами по всем этим направлениям", - говорится в опубликованном на сайте Кремля послании Путина.

Российский лидер отметил, что Евразийский экономический форум заслуженно пользуется признанием в качестве авторитетной экспертной площадки для обсуждения состояния и перспектив международного торгово-инвестиционного сотрудничества, важнейших политических, социальных и демографических процессов на пространстве Большой Евразии.

"Уверен, что форум пройдет в традиционно деловом и творческом ключе, даст старт новым инициативам, которые послужат укреплению многопланового сотрудничества между евразийскими государствами в духе подлинного партнерства, равноправия и взаимного уважения", - подытожил президент РФ.

Организаторами XIV Евразийского экономического форума в Вероне традиционно выступают Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум и итальянская некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию". В работе мероприятия принимают участие российские и итальянские бизнес-лидеры, руководители объединений предпринимателей, губернаторы, политики, эксперты, а также высокопоставленные представители зарубежных государств.