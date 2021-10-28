Сечин: сбои в цепочках поставок товаров должны привести к переосмыслению роли запасов

ВЕРОНА, 28 октября. /ТАСС/. Глобальные сбои в цепочках поставок товаров должны привести к переосмыслению роли товарных запасов и к необходимости их поддержания на разумных уровнях. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на сессии "Структурные изменения в экономике и будущее энергетики" в рамках ХIV Евразийского экономического форума.

Сечин отметил, что глобальные цепочки поставок товаров, включая морской и железнодорожный транспорт, автомобильные и авиационные перевозки, оказались не готовы к скачкам предложения и спроса. "Срываются поставки не только готовых товаров, но и сырья, что хорошо показала недавняя ситуация с танкером, заблокировавшим Суэцкий канал", - сказал он.

По его словам, экономика становится все более взаимосвязанной, и на первый план выходит надежная работа инфраструктуры. "По всей видимости, усложнение глобальных производственных связей и необходимость стабильных поставок должны привести к переосмыслению роли товарных запасов, необходимости поддержания их на разумных уровнях, снижающих неопределенность и риски перебоев", - подчеркнул глава "Роснефти".