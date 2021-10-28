Омские власти сообщили, что собранный урожай зерна превзошел по качеству прошлогодний

ОМСК, 28 октября. /ТАСС/. Урожай зерновых и зернобобовых культур в Омской области, одном из ведущих аграрных регионов Сибири, составил в 2021 году 3,03 млн тонн зерна, что сопоставимо с прошлогодними показателями. Как рассказал в четверг ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа, при этом качество собранного урожая намного выше прошлогоднего, более 90% зерна - хлебопекарного качества.

"Все 32 района завершили уборочную кампанию, общий объем в бункерном весе 3 млн 30 тонн, это сопоставимо с прошлогодним урожаем. Сейчас идет досчет, возможно, будет еще больше. Но качество зерна в этом году намного выше: более 90% - это продовольственная пшеница 3-4 класса", - сказал Дрофа.

Директор омского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки Константин Цыпленков уточнил ТАСС, что по результатам обследования почти трети всего урожая этого года пшеницы 3 класса собрано почти 70% (в 2020 году 55,8%), 4 класса - 23% (2020 год - 28,5%), 5 класса - 7,4% (15,7%). "Это очень хороший показатель, - сказал Цыпленков. - На качестве урожая сказались как предпринятые аграриями меры, так и сухая погода".

Министр добавил, что в этом году объем внесенных удобрений вырос на 140%, причем почти половина объема была внесена в виде летних подкормок именно для улучшения качества урожая. В то же время засуха, которая охватила в середине июне 12 районов на юго-западе Омской области, не позволила реализовать потенциал, заложенный в посевы. "С другой стороны, солнце, которого в этом году было в избытке, дало возможность получить хорошее качество зерна", - отметил глава омского Минсельхоза.

По его словам, из-за засухи в Омской области погибло 45 тыс. га посевов, еще 700 тыс. га пострадали. "И надо отметить, что животноводческие хозяйства, которые сажают и кормовые, и зерновые культуры, вынуждены были часть зерновых культур перевести в кормовые, чтобы обеспечить животноводство кормами, - отметил Дрофа. - Это тоже повлекло снижение урожая".

Проблема с кормами

Директор Омского аграрного научного центра Максим Чекусов отметил ТАСС, что высокое качество урожая может стать определенной проблемой для животноводов. Из-за этого стоимость фуражного зерна почти догнала стоимость хлебопекарного, что ни разу не наблюдалось за последние годы. По словам Дрофы, для помощи животноводам регион выделил почти 150 млн рублей, из которых 80 млн рублей пойдут на субсидирование закупки кормов и почти 69 млн рублей - на поддержку производства молока.

Засуха летом 2020 года не позволила омским аграриям собрать запланированный урожай кормовых культур. В 2021 году площадь посевов кормовых культур была увеличена на 25%, но засушливые явления помешали восполнить запасы кормов.

В среду губернатор Омской области Александр Бурков на совещании с участием вице-премьера РФ Виктории Абрамченко по вопросу социально-экономического развития субъектов РФ, входящих в состав Сибирского федерального округа, заявил о необходимости вмешательства федерального центра для решения ряда проблемных вопросов. В их числе глава региона назвал и необходимость компенсации затрат на приобретение кормов в животноводстве.

Реализация зерна

Внутренняя потребность региона, добавил министр, составляет 1,6-1,7 млн тонн зерна. "Остальное мы реализуем за пределы. Порядка 400 тыс. тонн - это экспортная составляющая, остальное - в другие региона страны, - рассказал он. - Наше зерно очень хорошее по качеству, поэтому его используют в качестве добавки для улучшения хлебопекарных качеств муки".

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2020 году здесь было собрано 3,03 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 277,2 тыс. тонн масличных культур, почти 398 тыс. тонн картофеля и овощей, а также 6,2 тыс. тонн льноволокна.