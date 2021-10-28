Иванов заявил о большом числе "желающих жить на халяву" за счет РФ в вопросах энергетики

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил большое число желающих "жить на халяву" за счет России в вопросах энергетики.

Отвечая на вопрос ТАСС, поможет ли переход к углеродной нейтральности найти России новых союзников в мире, Иванов отметил, что это "сложный вопрос", и у него нет конкретного ответа: "может быть - да, а может быть - нет".

"Может быть, наоборот, появится количество государств, которые будут требовать с России новые какие-то уступки, новые полубесплатные поставки энергоносителей, водорода, например", - пояснил спецпредставитель президента.

В пример он привел последние события в Молдавии. "Это самый характерный пример", - отметил Иванов.

"Извините, желающих жить на халяву, в том числе за счет России, очень много", - заключил Иванов.

Газовые переговоры с Кишиневом

Переговоры Молдавии по долгосрочному контракту с "Газпромом" на прошлой неделе завершились безрезультатно. Российский газовый холдинг просит республику погасить задолженность в размере $709 млн. Кишиневу предлагают варианты отсрочки уплаты долга, "Газпром" также готов предоставить 25-процентную скидку на газ, однако Молдавия пока не готова этим воспользоваться.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Кишинев добивается снижения стоимости газа в среднем до $200-300 за аналогичный объем. В прошлом году за 1 тыс. куб. м страна платила в среднем $148. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года.

В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.