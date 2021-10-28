Минвостокразвития рассчитывает на участие Франции в развитии туризма на Дальнем Востоке

ТАСС, 28 октября. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики рассчитывает усилить сотрудничество с Францией по развитию туризма в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по примеру Краснодарского края. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минвостокразвития по итогам встречи главы министерства Алексея Чекункова с послом Франции в России Пьером Леви.

"Мы рассчитываем на то, что Франция сможет внести свой вклад в развитие туристического кластера на Дальнем Востоке - по аналогии с активным участием в развитии туристического потенциала Краснодарского края до и во время Сочинской олимпиады. Такие регионы как Камчатка готовы принимать туристов из Европы. В этом и многих других дальневосточных и арктических регионах есть все условия для развития туристических кластеров", - приводятся в сообщении слова Чекункова.

В министерстве также назвали перспективными для расширения российско-французского сотрудничества проекты по развитию водородной энергетики, науки и образования, медицины, совместные исследования по проблемам экологии, изменения климата, загрязнения окружающей среды и Мирового океана.

В 2021 году состоялись две французские бизнес-миссии на Дальний Восток, организованные при участии Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Бизнес-миссия в Сахалинскую область, Приморский край и Камчатский край стала самой масштабной за все время организации аналогичных визитов.