"Сбер" в будущем может не включать в прогнозы группы активы "дочки" на Украине

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Классификация активов дочернего банка "Сбера" на Украине как заблокированных стала одним из факторов, которые повлияли на результаты "Сбера" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в третьем квартале 2021 года, следует из сообщения группы.

"Это разовое влияние на результат группы, на который стоит очищать в дальнейшем финансовую модель при прогнозировании результатов "Сбера" в будущем", - обратила внимание журналистов руководитель дирекции инвестиционной экспертизы "Сбера" Анастасия Белянина в ходе конференц-звонка.

Согласно опубликованным "Сбером" данным, в июле - сентябре 2021 года группа классифицировала активы дочернего банка на территории Украины как заблокированные активы в силу законодательных ограничений, не позволяющие группе полноценно распоряжаться этими активами. Под указанные активы в третьем квартале были созданы резервы в размере 33,3 млрд рублей.

Чистая прибыль "Сбера" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2021 года составила 978,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75,1%, а за третий квартал - 343,3 млрд рублей, что на 28,3% выше, чем годом ранее.

На результаты квартала, по данным "Сбера", также оказало влияние признание прибыли в размере 65 млрд рублей от прекращенной деятельности в связи с продажей группы компаний "Евроцемент".