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Энергетический кризис в Европе

Герхард Шрёдер призвал ЕС не перекладывать ответственность за энергокризис на Россию

По словам бывшего канцлера Германии, Европа страдает от энергокризиса, потому что многие политики до сих пор не понимают истинных причин его возникновения

ВЕРОНА, 28 октября. /ТАСС/. Газовый кризис, разгоревшийся в Европе этой осенью, был вызван комплексом факторов, но некоторые политики продолжают обвинять в нем Россию. Следует прекратить это делать, сказал бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шрёдер, выступая на панельной дискуссии Евразийского экономического форума в Вероне.

"Европа страдает от энергокризиса, потому что многие политики до сих пор не понимают истинных причин его возникновения. Хватит уже обвинять Россию в том, что она ответственна за эту ситуацию", - сказал он.

По словам Шрёдера, энергокризис вызван комплексом факторов, в том числе резким ростом спроса на энергоресурсы в первой половине этого года. "В то же время, из-за холодной весны закачка газа в подземные газовые хранилища началась с запозданием на месяц. В сочетании с высоким спросом это стало причиной роста цен на газ этим летом", - заключил он.

Ранее в своем выступлении на форуме глава "Роснефти" Игорь Сечин также сказал, что одной из причин нервозной обстановки на рынке газа в Европе стало то, что США увеличили поставки СПГ, так называемых "молекул свободы", на рынок Европы за семь месяцев 2021 года только на 47% к уровню 2019 года, а в Азию - в 2,6 раза.

Теги
ГерманияШрёдер, ГерхардЭнергетический кризис в Европе
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