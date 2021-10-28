Герхард Шрёдер призвал ЕС не перекладывать ответственность за энергокризис на Россию

ВЕРОНА, 28 октября. /ТАСС/. Газовый кризис, разгоревшийся в Европе этой осенью, был вызван комплексом факторов, но некоторые политики продолжают обвинять в нем Россию. Следует прекратить это делать, сказал бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шрёдер, выступая на панельной дискуссии Евразийского экономического форума в Вероне.

"Европа страдает от энергокризиса, потому что многие политики до сих пор не понимают истинных причин его возникновения. Хватит уже обвинять Россию в том, что она ответственна за эту ситуацию", - сказал он.

По словам Шрёдера, энергокризис вызван комплексом факторов, в том числе резким ростом спроса на энергоресурсы в первой половине этого года. "В то же время, из-за холодной весны закачка газа в подземные газовые хранилища началась с запозданием на месяц. В сочетании с высоким спросом это стало причиной роста цен на газ этим летом", - заключил он.

Ранее в своем выступлении на форуме глава "Роснефти" Игорь Сечин также сказал, что одной из причин нервозной обстановки на рынке газа в Европе стало то, что США увеличили поставки СПГ, так называемых "молекул свободы", на рынок Европы за семь месяцев 2021 года только на 47% к уровню 2019 года, а в Азию - в 2,6 раза.