Evraz не ожидает сильного влияния акциза на сталь на производство и продажи компании

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Evraz не ожидает существенного влияния акциза на жидкую сталь, который предлагается ввести в РФ с 2022 года, на свое производство и продажи. Об этом сообщил в ходе телеконференции директор по маркетингу и операционному планированию компании Сергей Марков.

"Это не должно значительно повлиять на наши производство и продажи", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно проекту федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ", внесенному правительством в Госдуму в сентябре, в России с 2022 года предлагается ввести года акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за календарный месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе.

Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане. Evraz входит в число крупнейших производителей стали в мире.