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Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрд

Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,3 млрд - до $621,6 млрд - ЦБ.

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Россия
Молния
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