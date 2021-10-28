"Роснано": ассортимент химпрома должен расти за счет продукции с низким следом СО2

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Расширение ассортимента химической промышленности должно происходить в основном за счет продукции с пониженным углеродным следом. Об этом сказала руководитель направления по технологии производства новых материалов Группы "Роснано" Наталья Журавлева во время выступления на стратегической сессии "Конкурентоспособность и развитие российской химической промышленности в современных экономических реалиях" IX Московского международного химического форума в четверг.

"Необходимо расширять ассортимент продукции предприятий химической промышленности в сторону товаров с меньшим углеродным следом, в том числе за счет использования возобновляемой энергетики, "зеленого" водорода и аммиака", - приводит пресс-служба слова Журавлевой.

Она отметила, что развитие отрасли водородной энергетики является одним из важнейших направлений в деятельности Группы.

По оценкам Bloomberg, размер рынка "зеленой" химии в 2030 году составит не менее 18 млрд долларов. Более 90% основного объема водорода потребляется химической и нефтеперерабатывающей промышленностью. Использование "зеленого" водорода позволит компаниям химической отрасли сохранить объемы экспорта вне зависимости от трансграничного углеродного регулирования.

В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работает 138 предприятий и R&D-центров в 37 регионах России.