Сбербанк ухудшил прогноз по инфляции в России до 7,6%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Сбербанк ухудшил прогноз по инфляции в России на 2021 год с 5,8% до 7,6%, ставка ЦБ в декабре достигнет уровня 7,75% (в прошлом прогнозе 7%) следует из материалов банка.

Также аналитики Сбербанка пересмотрели несколько других макроэкономических параметров. Так, был улучшен прогноз по средней цене на нефть марки Urals на 2021 год до $69 с $67 за баррель. Рост российской экономики по итогам текущего года достигнет 4,4% вместо 4,2%, ожидаемых ранее.

Прогноз по среднему курсу рубля за 2021 год также улучшен - до 73,1 рубля за $1 против 73,6 рубля за доллар в прежнем прогнозе.

Также Сбербанк улучшил прогноз по динамике большинства сегментов банковского бизнеса. Рост розничного кредитования в России на 2021 год составит 20-22% вместо ожидаемых ранее 18-20%. Также в сторону повышения пересмотрен прогноз по росту кредитования юридических лиц с 6-8% до 8-12%. Средства населения в российских банках, по прогнозам аналитиков Сбербанка, в 2021 году вырастут на 7-9%, как и ожидалось ранее, средства юридических лиц вырастут на 20-22% против 17-19% в предыдущей версии прогноза. Сбербанк по всем сегментам рассчитывает расти вместе с рынком.