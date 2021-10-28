Минобрнауки выделит финансирование на развитие технологий искусственного интеллекта

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Минобрнауки России готово проинвестировать лаборатории, а также поддержать создание суперкомпьютеров, так как развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России требует серьезного укрепления научной базы. Об этом сообщил в четверг министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе научной конференции "Вектор будущего: фронтирные научные исследования и технологии искусственного интеллекта".

"Строго говоря, сегодня университетов, в числе которых МГУ, Университет ИТМО, МФТИ, коллеги из Томска, Новосибирска - не более десятка, кто предметно и последовательно занимается в этом направлении. Учитывая значимость ИИ в промышленности и в целом в жизни, мы отдаем себе отчет, что в ближайшие годы надо серьезно укрепить научную базу. И в этой связи мы намерены серьезно проинвестировать и в научные лаборатории, и в темы, которыми наши университеты и исследовательские организации инициативно или с нашей помощью планируют заниматься", - сказал Фальков.

По его словам, под укреплением научной базы имеется в виду и количество тем, в том числе фронтирных (наиболее популярных и прорывных), представленность России в этих фронтирных исследованиях, количество исследователей, которые этим заняты.

"Одна из проблем, которую нам нужно решить - конечно, нам нужны высокопроизводительные вычислительные системы, невозможно развивать технологии ИИ, если у нас не будет конкурентоспособных суперкомпьютеров, которые объединят усилия университетов и исследовательских центров. Сегодня у нас такие компьютеры есть, но их недостаточно. В самое ближайшее время такие высокопроизводительные вычислительные системы на базе консорциумов университетов, компаний и институтов обязательно будут нужны", - сказал министр.

Он добавил, что без таких вычислительных систем невозможно будет также решить задачи, связанные и с климатом, и с генетическими технологиями, и в области современной инженерии.

"Еще один важный момент, мы считаем, что это тоже должно быть сферой приложения усилий министерства и научных институтов, университетов и компаний - технические решения должны в основном базироваться на отечественном прикладном математическом обеспечении. Тем более что у нас для этого есть заделы. Мы понимаем, что это приоритетное направление, в котором мы должны двигаться", - добавил Фальков.